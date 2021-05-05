第一場第四班1200米：「精算謀攻」蔡約翰三歲自購新馬，上場季內初出跑谷草1200米，臨場有飛12倍開跑。

出閘後沿途留守尾二位置，最後入直路輕輕一衝跑入一席第七名已走光！

今場再跑同程，改用馬房最佳拍檔雷神上陣，兼有運排到黃金一檔，形勢同上場截然不同，今場應有嘢睇。

昨日（4日）開飛5.9倍，5點回上9.5倍，現時企住9.2倍W，4.3倍位置。

有些少早餐飛支持，要留意閘前票數走勢，遇見有飛落一定要跟，今場可以贏晒。

「電子寶貝」近幾仗都係跑谷草1200米，表現一場比一場進步。

上場可能由於排檔較外關係，起步後留守最後位置，轉入直路抄出大外檔衝上，最後以全場最快末段跑入一席第六！

今場繼續跑同程改用巴度上陣，排到好位，相信今場唔需要留到咁後，形勢必定比上場好。

昨日開飛6.4倍，5點輕輕回上6.8倍，現時又落番6倍W，2.3倍位置。

明顯有早飛支持，睇落都幾硬淨，睇飛今場一定有三甲。

「繼續精彩」上場季內初出跑谷草1000米，臨場81倍大冷門，結果後上第六有點走光。

今場增程跑1200米，賽前有試一課谷閘輕抒步頭，今場轉用蔡明紹上陣，有冷味！

昨日開飛8.9倍，5點輕輕回上10倍，現時企住11倍W，4.4倍位置。

有墊底飛到位，睇飛今場應會跑得更接近，比一票佢。

「上校」季內兩勝同程，上場再跑此程都能殺入一席第二名。

今場轉用史卓豐上陣，雖然排位較外，但以呢匹前速快馬嚟講，應無太大影響。

昨日開飛12倍，5點企住12倍，現時13倍W，4.6倍位置。

上場都係呢個賠率走入一直連贏位，如今晚場地利前置嘅話，要入三甲一啲都唔難。

提供：3精算謀攻、12電子寶貝、2繼續精彩、1上校

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