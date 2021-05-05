三大高手以騎師榜排名計，順序是莫雷拉、潘頓及田泰安。

這晚（5日）他們在谷中贏馬，次序卻剛好倒轉，先是田泰安贏第四場「富存英雄」，繼而到潘頓贏第五場「財駿」，然後是莫雷拉於第八場勝出「上駿之星」。

此三駒都是大熱門，同類馬今夜可謂威震谷草，須知由第二場至第八場，牠們僅得第六場「捉金皇」不上名，餘者悉數勝出。

「上駿之星」賽前試1200米谷閘一放而回，鞍上人正是雷神。

如今首戰谷中排1檔起步，「上駿之星」在同一騎師胯下末段後上一攻而破，人馬一拍即合。

這匹三歲澳洲自購馬就此取得在港首捷，亦成為騎練季內首匹谷戰合作勝出馬。

與此同時，1檔馬於這晚第五場起，暫獲兩冠兩亞不失Q。

第八場二至四名依次為「超威星」、「人和家興」及「飛凡」，前駒由潘頓壓陣，後上跟雷神頭馬「上駿之星」串成10倍半冷Q。

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