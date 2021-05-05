苗禮德搏殺手法一貫明刀明槍，賽前往往通過加辣工夫以催谷馬匹狀態，從而提升牠們的爭勝機會。

周末（8日）沙田日馬，苗禮德共有七駒列作正選，其中角逐四班田草1200米的「勇寶駒」在今晨（5日）晨課有特別舉動。

馬房安排「勇寶駒」今天早上彈泥閘，在新搭檔班德禮胯下造出23秒1的締速，晨操走勢循序漸進。

除了「勇寶駒」以外，苗禮德在周一（3日）安排角逐二班泥地1200米的鎮倉寶「烽煙四喜」彈草閘，且看這兩匹工夫特別加辣的賽駒能否替苗廐帶來頭馬。

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