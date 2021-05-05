騎師榜龍頭莫雷拉這夜（5日）出師谷中連場失利，排第二位的潘頓跑完第四場亦只得兩席亞軍，幸好他在下半場展開時，贏番匹大熱Win「財駿」（沈廐），不再為他人作嫁衣裳。

第五場四班1200米見證潘頓首度為「財駿」執韁，結果人馬一拍即合，這匹三歲新馬輕鬆地以2.25馬位之先擊敗亞軍，獲得服役生涯首捷。

練馬師沈集成繼剛周日（2日）贏「勇猛神駒」捧走皇太后盃（三級賽2400米）後再下一城，累積連勝兩日。

他於今場賽後又超越較早場次贏馬的呂健威，以52場頭馬重回第四位，落後榜首蔡約翰七Win。

今晚賽事熱門馬演出穩健，連「財駿」在內，由第二場起大熱Win已連開四場。

沈集成賽後說：「『財駿』上場沿途走外疊，落敗可以原諒。」

「今仗排1檔，由於馬兒跑來不太規矩，走勢很稚嫩，潘頓很早已經放棄走入內欄，避免馬兒受困，我相信潘頓的判斷。」

「馬兒今仗輕鬆取勝，可見牠的實力不錯，希望可不被加太多分。」

「下次如能原班上陣，潘頓可以繼續策騎此馬，而如果加太多分，牠將升班而戰，下仗潘頓便造不到磅。」

第五場單Win及組合獨贏A1分別派35元及21元，二重彩派220元。

跑獲第二至四名馬匹依次為「話贏就贏」、「各取所需」與「活力長勝」。

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