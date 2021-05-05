周三（5日）谷草夜賽第三場四班1000米，來自何良馬房的「無價寶」上次賽後被發現流鼻血。

今次作休息超過150日後復出，在何廐處於頭馬未夠數水深火熱之際，算是可助其解燃眉之急的良藥。

「無價寶」前仗跑同班谷草1200米得第六名，負於其後三捷頭馬「股票傳奇」四乘許，與其後兩捷的殿軍「超威星」在個多馬位內分勝負，表現未致於太差。

至於同場頭五名其後合共交出六冠四亞三季佳績，亦反映該場總場次90的谷草四班1200米，跑獲前列名次的賽駒，水準值第四班頂級。

「無價寶」賽前三度試閘越試越好，本身上季初出以58分跑四班1200米，在華將楊明綸胯下入Q。

如今重配楊明綸，本身休後有新鮮感，且評分減至41分創新低，可當冷門一博。

第六場四班1650米，方廐兩捷馬「捉金皇」小休復出，上仗在同班同程跑第五名，水準唔講得笑。

該役是總場次253跑同班同程，除第十名「怡威」其後都沒有上名外，其餘10駒（不計之後未跑過的「捉金皇」）合共交出11冠7亞8季成績。

「捉金皇」廐侶「一拍即合 」上周三（28日）久休復出即勝三班1200米，如今「捉金皇」同樣養精蓄銳重上征途，本身跑四班賽夠惡兼有足夠體力應付，由雷神發揮大有機會取得季內第三捷。

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