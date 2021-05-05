香港跑馬季內曾出現一晚三次平頭馬，包括冠、亞、季軍各一次，時為去年12月9日谷中國際騎師錦標賽夜，成為一時佳話。

兩匹馬同場跑獲同一名次，在賽馬世界不時發生，惟超過兩駒跑入同一名次，卻不常見。

澳洲鷹園馬場日前一場六班賽跑草地1600米，當時跑到末段，5號馬從內疉後上率先衝線，在其外側的1、3、7號馬原本有先有後，最終卻一起衝過終點。

經當地賽會影相裁決後，該三駒獲判平頭亞軍，因此再之後的一個名次已是第五名，情況比較有趣。

另一邊廂，應屆卡塔爾冠軍騎師已於日前決出，主角是沈拿。

祖籍意大利的他本於香港出賽，上季初因「與龍共舞」（已退役）事件被馬會判罰，之後黯然離港。

沈拿最終重返他的成名地中東謀生，並於今季稱霸卡塔爾，而他過去亦曾榮膺巴林冠軍騎師。

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