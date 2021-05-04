「有利」系馬主嚴維禮夫婦一向支持沈集成，以往曾有「超有利」（已退役）由第五班反彈，最終成為2017年三級賽百週年紀念銀瓶冠軍。

跑馬地馬場周三（5日）舉行九場谷草夜賽，嚴維禮夫婦新血「包有利」初出，角逐第三場四班1000米。

「包有利」父系「搖滾勁力」競賽生涯在1000米至1200米累積十捷，包括摘下2014年鑽禧錦標及七月盃兩項1200米一級賽。

在港同父馬「人和家盛」今季兩度在谷草1200米報捷，因此「包有利」初出選跑谷草並非毫無根據。

「包有利」母系Emperors Pearl在1200米至1600米累積九捷，後駒胞妹Pussycat Lips為2012年美國三級賽Miesque Stakes（1600米）亞軍。

從兩線血統顯示，「包有利」初出跑1000米屬射程範圍，加上排得四檔好位，未嘗不可一擊即中。

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