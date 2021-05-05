今晚（5日）快活谷賽事在全闊A跑道進行，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.71，頭場開跑時間為傍晚6時45分。如天氣情況許可下，將按計劃在第5場後進行壓地。

睇番最近4月8日同一移欄賽事，早段走外疊及後追馬都唔蝕底，如「天衣無縫」外疊望空照贏。

「大紅包」及「活力長勝」當時於直路在外欄後上衝贏，反而壓地後大利前置。

至於「好好彩彩」、「紅酒之寶」及「電訊巴打」一放到底，宜提防臨場形勢會逆轉。

今戰列陣馬中，第四場「富存英雄」三次跑谷草A欄獲一勝一位，亦係全場唯一贏過此移欄之參戰馬，場地性能出色。

第八場「紅酒之寶」上場正是於谷草A欄放頭贏馬開齋，等番同一移欄再跑可添食。

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