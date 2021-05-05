第五場第四班1200米：「發贏喜」前仗跑谷草1000米試準，上場增程跑谷草1200米即贏馬，過程胸有成竹。

今晚（5日）繼續跑同程，原裝配搭上陣，雖然磅位要加重，但相信機會依然猶在。

昨日（4日）開飛5.6倍，5點回上8倍，現時9.9倍W，2.6倍位置。

有早飛到位，雖然上場食得幾飽，但以上場贏馬姿態嚟講，今場再贏一啲都唔奇。

「利之贏」前仗跑同程後上第五走光，上場馬房即安排轉跑田草，明顯想洗底，落敗係意料中事。

今場隨即被安排跑番谷草1200米，改配梁家俊上陣，睇安排今場應該係目標。

昨日開飛12倍，5點落到9倍，現時13倍W，3.7倍位置。

有墊底飛到位，一定要留意閘前賠率走勢，但睇安排今場一定會搏。

「活力長勝」上場輕鬆贏同程，今場繼續跑同程，原裝配搭上陣，排到好位起步，勝望依然。

昨日開飛4.8倍，5點輕輕落到4倍，現時3.3倍W，1.4倍位置大熱。

早飛都算幾勁，睇飛好有信心可以連捷。

「各取所需」今季在第三班表現一般，上兩場減夠分落第四班跑，雖然都係落第，但表現已比季初好。

今場轉跑谷草1200米，起用韋達徒弟周俊樂減磅上陣，排到好位起步，隨時又可以入番圍。

昨日開飛8.9倍，5點落到7倍，現時6.9倍W，1.7倍位置。

墊底飛到咗，睇形勢今場會幾好跑，可以入三甲。

提供：1發贏喜、8利之贏、6活力長勝、2各取所需

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