把握剛周日（2日）新勝三級賽皇太后盃（2400米）的銳勢，本地薑潘明輝將好運延續至今晚（5日）跑馬地夜賽，在頭場四班1200米賽事先聲奪人。

來自韋達馬房的「魅力星光」今賽前三度配上潘明輝出賽均不脫三甲，人馬合拍，騎者今場重掌帥印，表現更進一步，以次熱門身份打開勝利之門。

「魅力星光」今場一早霸佔靚位，入正直路先趕過前領之「上校」（姚廐），最後更力拒「開心有利」（沈廐）衝刺，攻陷這一場四班短途賽。

「魅力星光」為韋達開倉以來與潘明輝合作首Win。

第一場單Win及組合獨贏A2分別派54.5元及33元，二重彩派391元。

跑獲第二至四名馬匹依次為「開心有利」、「上校」與「馬功臣」。

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