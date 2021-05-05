第七場第三班1200米：「運利多」上仗初跑同程即跑入一直接近嘅第二名，差點贏馬。

今晚（5日）排位比上場有利，相信好大機會可以補中。

昨日（4日）開飛7.9倍，5點落到6.3倍，現時大幅落到3.3倍W大熱，1.5倍位置大熱。

隔夜最尾嗰陣早飛非常勁，睇飛好有信心今場贏馬，可贏位兼投。

「人和家盛」排到好位起步，相信又會出擊，昨日開飛15倍，5點落到14倍，現時企住14倍W，4倍位置。

雖然早飛唔算太多，但以呢匹馬前仗贏馬水準嚟講，現時有呢個賠率係相當抵博。

「鼓浪順風」近兩場跑同程有番腳影，昨日開飛9.6倍，5點回上11倍，現時12倍W，3.2倍位置。

墊底飛到位，雖然今季表現麻麻，但馬匹評分已由季初74分減到現時62分，比起上季贏同程仲要低五分，今場係有得跑嘅。

「風流人物」安排轉跑谷草，查翻資料呢匹馬上年9月尾已曾經試過一課谷草閘，到現時先安排跑谷草，應係想馬匹跑多幾場先嚟挑戰呢個場地。

昨日開飛23倍，5點落到17倍，現時19倍W，4.8倍位置，係呢場最佳冷馬。

提供：3運利多、5人和家盛、10鼓浪順風、11風流人物

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