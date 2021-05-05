高伯新近期氣勢當旺，繼鎮倉寶「福逸」勝出一級賽主席短途獎後，在五月兩次賽事均有頭馬進賬。

今晚（5日）舉行九場谷草夜馬，高伯新馬房「富存英雄」臨場落飛成為大熱門，結果在田泰安胯下一放迄終，造就馬兒首次在第四班賽事凱旋而歸。

高伯新在今次谷夜僅派出一駒上陣，結果「富存英雄」大熱掄元，勝出率100%。

周俊樂在第三場憑「天火同人」摘下在港從騎生涯第44場頭馬，今場夥拍「正本雄心」後上姍姍來遲，最終以半馬位不敵「富存英雄」屈居亞軍，未能包辦孖寶之餘，以及贏出第45場頭馬升格減五磅。

高伯新說：「我的馬房兵源不強，一兵一卒我都悉心訓練，努力爭取成績，『富存英雄』是一個好例子。」

「今場難得抽得內檔，我吩咐田泰安一定要放頭， 騎師鍥而不捨，利用檔位的優勢放頭走，發揮出色。」

「今晚我只派出一駒便勝出，真是遺憾只派得一匹馬上陣。」

第四場單Win及組合獨贏A1分別派31.5及19元，二重彩派269元。

第二至四名順序為「正本雄心」、「創科先鋒」及「福滿寶」。

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