馬匹跑谷戰排1檔已經着數，如果配埋騎師一、二哥執韁，會否如虎添翼呢？

翻查紀錄，莫雷拉近九匹谷草1檔座騎，共獲四冠三亞一季，而潘頓近五匹谷草1檔座騎，取得三冠一亞一季，成功率驚人。

莫雷拉周三（5日）谷戰兩匹1檔座騎值得重視。

第一場四班1200米「精算謀攻」，上仗在港初出配梁家俊跑同程，排10檔也追近，熱身後強配雷神抽1檔已到位。

第八場三班1200米「上駿之星」，賽前由雷神試1200谷閘一放到底，狀態已谷起，安排轉場食指已動。

至於潘頓今戰兩匹1檔座騎亦要吼實，第五場四班1200米「財駿」，上仗配史卓豐跑同程排11檔，全程走三、四疊才輸，換上潘頓抽1檔起步可還盅。

第七場三班1200米「股票傳奇」，近六仗跑同程獲四冠一季，狀態長期見勇，改配潘頓仍具坐位望贏機會。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199