華籍練馬師沈集成上次日賽（2日）贏完三級賽皇太后紀念盃之後，曾表示爭奪今季冠軍會全力以赴。

果然到今晚（5日）谷草夜賽，沈廐馬表現得積極進取，練者全晚亦憑兩匹大熱門起孖，目前頭馬累積53場，壓過今晚冇馬贏的羅富全馬房，以較佳的亞軍次數，重上龍虎榜第三位。

替沈廐埋齋的「艮志騰雲」，今季轉馬房後喜逢第二春，暫時七戰取得3冠2亞佳績，六歲馬今次於巴度建功，三捷均出自不同騎師之手。

「艮志騰雲」亦為巴度今晚帶來第二Win，助騎者起孖。

總結今晚九場谷戰，熱門分子大多跑出預期水準，尤其大熱門成績更為出色，全晚共有七匹大熱Win順利跑出。

第九場單Win及組合獨贏A1分別派35元及18元，二重彩派120元。

跑獲第二至四名馬匹順序為「鴻運飛鷹」、「一拍即合」與「英之星」。

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