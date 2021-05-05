5月份首度跑夜馬，這晚（5日）谷中成為21歲小將周俊樂上位平台。

他於第三及第六場先後勝出韋廐大熱門「天火同人」及賀廐半冷門「勁駒」，起孖贏夠在港策騎45場頭馬，將正式由周六沙田日賽開始升格轉為受讓五磅。

這位拜師韋達門下的見習騎師，今夜實際由第二場開始上陣，該場夥拍「進力之城」跑第六。

之後四場賽事，周俊樂依次以「天火同人」跑第一、「正本雄心」跑第二、「各取所需」跑第三及「勁駒」跑第一，火速以34分領先騎師王進入第七場。

周俊樂上季在港出道取得七Win，連同今季已贏的38Win，於這晚第六場後剛好有45Win，並依例由下次賽事開始升格改減五磅，且在今晚餘下場次維持受讓七磅。

回說第六場頭馬「勁駒」，本身季內首仗由潘頓贏四班谷草一哩開齋，今次甫回師同班同程即留前鬥後再取勝，且與周俊樂一拍即合。

與此同時，周俊樂季內暫與賀賢合作兩捷，均於谷夜四班一哩。

第六場二至四名分別為「盈嘉輝」、「夢幻戰士」及「爸巴閉」。

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