上星期五（4月30日）係姜濤生日，銅鑼灣變咗「姜濤灣」， 好多香港人都專登喺SOGO同時代廣場外面停低幾分鐘，等待巨型電視螢幕播出姜B嘅生日廣告。

每當「姜濤號」電車入站，就算車廂已經逼爆滿座，乘客、途人個個高舉手機影相。

無論你係唔係「姜糖」，都會感受到呢一份興奮，畢竟香港好耐都冇出現過一個咁有號召力嘅Super Star。

姜濤出道以來未同過馬會有任何商業合作，但佢嘅人氣就連唔識廣東話嘅外籍騎師都有留意。

原來嚟咗香港發展兩個月嘅馬雅都有留意到「姜濤號」，問電車行得咁慢，趕時間就一定唔會坐，咁多人會追電車就一定有古怪。

小記向佢道出「姜濤號」嘅因由，唔知馬雅知道後，會唔會有興趣聽《蒙著嘴說愛你》同《Master Class》呢？

周三（5日）亦係呢位巴西騎師33歲生日，雖然他這夜只得三匹座騎，但「海島材子」同「紅酒之寶」都曾係佢胯下贏過同程，絕對有機會贏馬賀壽。

講到生日願望，佢話巴西嘅疫情仍然嚴重，自己同家人都非常擔心，估計馬季煞科後，都唔可能返祖家放暑假，希望疫情盡快受控。

撰文：林湛穎

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