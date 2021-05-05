馬匹舊名重用經常都見到，好似今期（5日）第六場參賽馬「香港精神」，早於30年前已經有一匹「香港精神」，當時由賓康訓練贏過一場。

馬主改得愛駒用呢個名，梗係想匹馬好似香港人咁拼搏，陣上爭取到好成績。

現役呢匹「香港精神」與昔日嗰匹唔同主，不過呢匹三歲馬近期進度唔錯，上場係服役以來第四次出賽，喺谷草1650米後上追得一席季軍。

今次馬匹換潘明輝再跑同程，排埋二檔形勢好，check番三月開始潘明輝騎苗廐馬五次，錄得一冠兩季好成績，今期騎練又有交易，當然會繼續拼搏。

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