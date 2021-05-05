周三（5日）頭場四班1200米，排大外檔的「上校」最值得重視。

由於今場對手前速普遍不快，相信此駒仍甚有機會從大外檔切入，本身季內曾兩勝同程，賽績冠絕全場，坐位望贏可做到。

另外，今仗加戴眼罩的「領航大帝」亦宜一併兼顧，初出跑同程已有接近走勢，雖然在田草落敗後久休一輪才上陣，但自從北上操練後，成熟程度可望更進一步，今仗有權變身。

尾場二班1200米，今仗回師谷草的「加州雷電」可優先留意。

季內此駒雖然贏過田草，但近期再跑卻只能接近，今仗回師其谷草主場，角逐曾四捷之路程，路有專長可望重振雄風。

同場主要對手，相信是今季在沈集成訓練下仍有進步的「艮志騰雲」。

上場沿途外叠望空蝕盡形勢，最後仍跑獲亞軍殊不簡單，表現甚至較頭馬「精靈勇士」更出色，今仗面對多匹蹄下敗將，三甲機會甚穩。

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