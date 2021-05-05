巴度在剛戰（2日）田草日馬成為騎師王，結果在今夜（5日）谷草夜馬延續佳績，憑大熱門「歡欣福星」勝出第二場三班1650米。

「歡欣福星」今年轉跑谷草一哩後表現非常穩定，連同今仗贏馬在內，五戰此程獲兩冠一亞一季一殿全入前四名佳績。

呂健威繼於冠軍賽馬日（4月25日）勝出「金鎗六十」後，今場再贏頭馬，現以52場反壓少他一場的沈集成，佔據練馬師榜第四位。

呂健威說：「『歡欣福星』今仗檔位理想，走來比前暢順。」

「馬兒剛轉四歲不斷成熟，除非沒有合適的跑馬地路程，否則暫時會主攻谷草。」

「賽後聽騎師巴度匯報，馬兒走來放鬆，相信將來可以跑更長的路程，部署上更有彈性。 」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派31.5及19.5元，二重彩派148元。

第二至四名順序為「行雲流水」、「超趣」及「冠寶駒」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199