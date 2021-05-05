近兩次賽事共有三匹轉配件馬勝出，頭馬分別是「齊齊友福」（鄭廐）、「俏芳華」（羅廐）和「嘉應精神」（希廐），證明季尾出奇招的確使得。

今晚（5日）谷戰同類馬要留意韋達馬房一對，第二場「進力之城」和五場「各取所需」俱有利好數據支持。

第二場三班1650米「進力之城」，近三次轉配件取得兩冠一季成績，兼且俱在同程建功，今仗重戴鼻箍有新鮮感，提防重現真面目出冷。

第五場四班1200米「各取所需」，在港兩次轉配件皆入位，今仗申請除去開縫眼罩，重戴眼罩上陣，用意向好，排三檔穩入前門。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199