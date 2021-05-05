周三（5日）谷草夜馬共有五場四班賽舉行，當中第四場及第六場各有兩匹有近績的賽駒坐陣，值得多加留意。

第四場「大醇威」季内五度入Q，表現準繩。

上場12檔狂搶幾百米帶唔出，仲被頂出三叠跑，咁跑法唔輸就有鬼。

今場形勢逆轉，抽到一檔就晒跑法，唔使耗力照計穩入前兩名。

「仲得威」連場後上不及第三，潘頓接手會有唔同發揮，加上最後試跑都親身仄馬，咁重視呢條單Q值搏。

第六場「彩虹之光」谷草性能持佳，跑兩場都第二，上場輸大外檔焗留，俾頭馬走甩咗追唔到，今次檔位內移，可以順利開齋。

「香港精神」上仗直路早段內欄塞車，到拉士一有位轉線，幾步就撲上第三，表現有極大進步，換贏完三級賽嘅潘明輝跑，信心仲大。

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