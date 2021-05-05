第二場第三班1650米：「電訊巴打」前仗初跑同程跑入一席冷位，屬高水準表現。

上場再跑同程立即補中，贏馬姿態輕鬆。

今場繼續跑同程換上何澤堯上陣，機會不減。

昨日（4日）開飛7.8倍，5點回上8.8倍，現時6.6倍W，1.8倍位置。

墊底飛到位，以上場贏馬水準嚟講，今場可以再勝。

「歡欣福星」近四場跑同程全入前四名，表現穩定。

上場由於排檔較外關係，沿途留守最後位置，最後以全場最快末段衝入一席第四名。

今場繼續跑同程，原裝配搭繼續用巴度上陣，排番好位，相信勝望甚高。

昨日開飛3.3倍大熱，5點輕輕回上3.9倍，現時落番3.6倍W，1.4倍位置大熱。

早餐飛到晒位，睇飛今場好有信心補中。

「成才」呢匹七歲老馬，近兩仗在四班輕鬆贏同程。

今場升上三班繼續跑同程，磅位大幅減輕，轉用潘明輝上陣，又有運排到黃金一檔，千祈唔好睇小。

昨日開飛5.2倍，5點回上10倍，現時企住12倍W，3.7倍位置。

有些少墊底飛，雖然今場要升三班跑，但今場負磅輕，排位好，要求佢走入一席唔難。

「行雲流水」近兩仗跑同程都能跑入第二名，表現不過不失。

今場繼續挑戰同程，轉用潘頓上陣，機會猶在。

昨日開飛4倍，5點輕輕回上4.4倍，現時4.2倍W，1.5倍位置。

墊底飛幾硬淨，潘頓今季第一次騎呢匹馬，睇下會唔會有高水準發揮，三甲預佢一票。

提供：3電訊巴打、2歡欣福星、7成才、5行雲流水

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199