第六場第四班1650米：「盈嘉輝」減夠分可以落第四班跑首本路程谷草1650米，今次（5日）即強配巴度上陣，兼排到黃金1檔，相信食指大動。

昨日（4日）開飛5.6倍，5點回上11倍，現時10倍W，3.1倍位置，墊底飛到位，睇飛有信心今場會跑得番。

始終馬匹評分已由季初72分減到58分，仲低過上季贏馬水平，睇形勢機會甚高。

「彩虹之光」表現一場比一場進步，今場繼續被安排跑谷草1650米，由原裝配搭田泰安繼續策騎上陣，心意明顯想盡快贏馬交代。

昨日開飛5.1倍大熱，5點落到4.6倍，現時3.3倍W，1.5倍位置大熱。

早飛幾硬淨，睇飛係有信心今場想贏，點都要畀一票佢。

「海島材子」雖然要排最外檔起步，但以呢匹馬早前贏馬水準，相信如有決心嘅話，應唔會難到佢。

昨日開飛12倍，5點回上17倍，現時又18倍W，5.3倍位置。

有些少早飛支持，雖然係咁，但現時有呢個賠率係非常值博，三甲點都要預佢。

「香港精神」磅輕排好位，相信一定會跑得好過上場，昨日開飛9.6倍，5點企住10倍，現時輕輕落9.3倍W，2.8倍位置。

明顯有早餐飛支持，睇飛今場都幾有信心，隨時可以一網打盡，話哂呢匹馬今季只跑咗三場，體力比同場任何一匹對手都優勝。

提供：4盈嘉輝、7彩虹之光、6海島材子、11香港精神

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