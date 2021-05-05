剛啱禮拜日（2日）沙田冷門當道，不幸損手嘅朋友，不妨喺禮拜三（5日）谷夜博第四場「創科先鋒」追數。

四歲澳洲自購新馬「創科先鋒」，今季跑過三場第二，與開齋僅差一線。

其中，前仗喺谷草1200米，在郭能胯下僅以短馬頭位之差不敵「鋒芒快露」，後駒再出跑獲亞殿各一，水準唔差。

其後上仗配巴度排1檔再跑此程，全程走死位可當冇跑過。

今次換上梁家俊操刀，反而巴度同場冇馬跑，幕後明顯不滿鞍上人發揮，希望靠換人可以拼個明白。

梁家俊同文家良，近期合作先後贏過「電子群星」同「喜駿之星」，且統統有分頭。

今次「創科先鋒」部署出擊有紋有路，定以開齋為目標。

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