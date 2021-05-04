華籍騎師梁家俊近期當旺，已經連贏三日，𠵱家仲差1Win就追平自己單季贏馬最多37場嘅紀錄，承接旺勢，要破紀錄只係時間問題。

加上梁家俊成日騎冷門贏馬，今期（5日）佢騎七駒上陣，話唔定又有冷門爆。

第五場「利之贏」馬主利之友團體過往養過「利之喜」（已退役），在港只贏一場正正就係由梁家俊操刀。

今次幕後搵番呢位福將跑谷草1200米，事實上「利之贏」喺上手賀賢時喺同程三度跑第五有追勢，上場轉蘇廐初出跑田草走外叠蝕位落敗唔作得準，熱完身先返谷草，話唔定可以變身。

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