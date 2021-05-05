第三場第四班1000米：「天火同人」今季四場都係跑同程，全入前四名。

上場沿途形勢不利，都能後上跑入一席第四，表現收貨。

今晚（5日）繼續跑同程，轉用周俊樂減磅上陣，兼有運排到黃金1檔，相信形勢與上兩場截然不同，會非常好跑。

昨日（4日）開飛2.6倍，5點企住2.7倍，現時又落番1.8倍W，1.1倍位置大熱。

早飛相當勁，睇飛好有信心今場再勝。

「請讓路」呢匹希斯馬房四歲新馬，今季只跑兩次表現一般。

今場轉跑谷草，賽前有安排試谷草閘，今場轉用梁家俊上陣。

雖然呢個騎練組合今季冇乜交收，但騎師晨課非常重視呢匹馬，睇動態今場應會出擊。

昨日開飛12倍，5點落到9倍，現時企住10倍W，3倍位置。

有墊底飛到位，相信臨場應該會有飛落，如發現一定要跟進。

「金馬玉堂」乃方廐三歲自購新馬，上場初出跑田草1000米成熱門，可惜最後僅以第四名過終點。

今場轉跑谷草，雷神繼續策騎上陣，睇吓會唔會有更好演出。

昨日開飛10倍，5點落到8.3倍，現時7倍W，2.3倍位置。

有些少早飛支持，呢個騎練組合係信心保證，點都畀一票佢。

「電路七號」今季三歲自購馬，75分起步，今季已跑咗七場毫無表現 ，評分已由季初75分減到今場59分。

上場在第三班跑田草1000米直路，後上第六有番些少腳影睇到。

今場減夠分可以落第四班跑，相信應該已有迴旋餘地，今場強配田泰安上陣，兼排到好位起步，隨時可以贏晒。

昨日開飛6.3倍，5點回上9.4倍，現時有12倍W，3.5倍位置。

有墊底飛到咗，要留意臨場賠率走勢，如閘前有飛落，一定要跟進。

提供：1天火同人、6請讓路、5金馬玉堂、2電路七號

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199