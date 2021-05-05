第四場第四班1200米：「富存英雄」大前仗在第五班贏同程，近兩場升上第四班再跑同程，表現穩定。

今晚（5日）繼續跑同程，改配田泰安上陣，磅輕排好位，睇今場形勢好有勝算。

昨日（4日）開飛9倍，5點落到8.6倍，現時進一步落到6.4倍W，2.1倍位置。

早餐飛好硬淨，環顧今場形勢有利，可贏位兼投。

「正本雄心」呢匹七歲老馬，跑谷草1200米表現最準，今季季中都贏過同程。

雖然打後幾場表現一般，但今場再跑同程，轉用周俊樂減磅上陣，機會又返嚟。

昨日開飛12倍，5點落到9.6倍，現時重上12倍W，3.1倍位置。

有些少早餐飛，相信臨場賠率應該會落到6至7倍左右，如有呢個賠率都可以畀一票佢。

「馬友皇」呢匹三歲自購新馬，今季跑咗兩次同程雖然落第，但表現一場比一場進步。

上場跑第九，最後直路有些少走勢。

今場繼續跑同程，賽前特登再試多一課谷閘，今場改用波健士上陣，排到好位起步，非常有冷味。

昨日開飛24倍，5點企住25倍，現時回上47倍W，10倍位置。

雖然冇乜早飛，但搏佢繼續有進步嘅表現，現時有呢個賠率，博冷一流。

「仲得威」近兩場跑同程，都能夠跑入一席第三名，表現不過不失。

今場改用潘頓上陣，似乎幕後想加強配搭，藉此測試馬匹實力。

昨日開飛5.2倍，5點回上6.5倍，現時落返5.4倍W，2倍位置。

有早餐飛落咗，睇吓潘頓係咪可以令呢匹馬有再進一步嘅表現，現時呢個賠率都可以兼顧。

提供：12富存英雄、3正本雄心、7馬友皇、10仲得威

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