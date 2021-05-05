今晚（5日）谷草夜賽早已先拔頭籌的韋達馬房，接着於第三場第四班1000米有另一食糊籌碼「天火同人」登場。

此駒配上見習騎師周俊樂，獨贏賠率一樣熱至1.7倍開跑，可謂風頭十足。

賽事展開後，初次排內檔參賽的「天火同人」早已守在靚位，待入直路之後前領馬「令才」（時廐）力度稍為轉弱便取而代之，最後輕取後駒兩個馬位，順利獲得季內連捷。

「天火同人」之勝，帶給周俊樂自上季出道以來在港第44Win。

根據馬會規定，他只要贏多一場，就可升格改減五磅。

至於韋達馬房跑過頭三場賽事後火速起孖，今季頭馬數目達到25場。

韋達賽後說：「『魅力星光』表現準繩，常常跑入前列，爭取獎金。」

「不過牠有個弱點，就是一出頭便放慢手腳開慢車，以為自己完成任務，因此跑至第20場才開齋。」

「今場沿途三疊，我都以為牠贏不到，好彩騎師潘明輝夠努力，一直鞭策馬兒，後順利勝出。」

「至於『天火同人』上場排外檔，因此走外疊，中段走得不順，今仗排1檔，成功守到位，贏得合理。」

「這匹三歲馬很有天份，我會在這幾天決定是否讓牠提早唞暑，讓牠成長，下季才出賽。」

第三場單Win及組合獨贏A1分別派17.5元及15.5元，二重彩派198元。

跑獲第三、四名馬匹為「大家開心」與「快樂歡騰」。

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