第九場第二班1200米：「喜佳龍」今晚（5日）重返谷草勝途，由莫雷拉揀騎上陣必有料到。

昨日（4日）開飛14倍，5點落到8倍，現時10倍W，3.4倍位置。

有墊底飛，雖然隔晚票數唔算太勁，但相信臨場必有飛落，但無論如何點都要兼顧。

「艮志騰雲」原裝配搭繼續用巴度上陣，排好位、負輕磅，勝利呼聲高唱入雲。

昨日開飛4.3倍大熱，5點輕輕回上4.6倍，現時2.2倍W大熱，1.1倍位置大熱。

早飛相當勁兼硬淨，睇飛今場好有信心繼續會跑出高水準，冇W有P咁款。

「英之星」上場轉跑田草1400米明顯不合適，就當一課操練，今場重返首本戲，排到黃金1檔，應係時候交代。

昨日開飛8.1倍，5點幾企住8倍，現時10倍W，3倍位置，有些少早餐飛支持，現時呢個賠率都幾啱胃口，今場要兼顧。

「銀紙」轉跑谷草1200米，上季曾經跑過一次得第五名，今場排位有利，繼續用贏馬拍檔賀銘年上陣，千祈唔可以睇小。

昨日開飛17倍，5點落到9.4倍，現時29倍W，7.3倍位置。

有早餐飛支持，今場步速應該會快，對呢匹後上馬嚟講有利，隨時博你唔信劏晒。

提供：8喜佳龍、5艮志騰雲、3英之星、4銀紙

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