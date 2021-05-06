韋達與莫雷拉這對冠軍級人馬，至今合作42次均是在草地賽事，累積六冠九亞五季，上名率接近五成，表現不俗。

沙田馬場周末（8日）舉行十場泥草混合賽，韋達與莫雷拉將合作「電玩時代」出戰三班泥地1650米，造就兩人初次攜手攻堅泥地賽事。

五歲巴西自購馬「電玩時代」今季兩戰泥地表現不差，上仗角逐同班同程跑獲季軍，與屬於泥地專家的亞軍「天天精彩」僅相距一個馬位，賽績並不失禮。

雖然「電玩時代」初次由莫雷拉執韁，但本身當日來港後首課試閘正是由他策騎，這個森巴人馬組合如今落場實戰，可望有所作為。

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