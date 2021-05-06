馬圈素有俗語所謂的問題馬，那是指一些跑法、騎法曾被馬會抽秤，甚至相關騎師曾被判罰的賽駒。

周六（8日）沙田日馬四班草地1800米，有兩匹問題馬同時列陣，分別為東廐「榮惑」及沈廐「美活人生」。

牠們的問題賽事都在季內出現，「美活人生」更是新鮮滾熱辣個案，本身上仗於同班C加3欄同程，由波健士跑第二。

經過其後被押後研訊騎法，波健士被馬會指控沒有盡全力策騎，面對四大控罪，事件尚未告一段落，稍後還會有研訊進行。

如今匆出轉戰C跑道，「美活人生」仍負115磅，可望借勢補中。

至於「榮惑」事發當日由潘頓主轡，整條直路沒有望空過，最終熱門落敗。

事後有不少馬迷及媒體對潘頓騎法不以為然，甚至大加指摘，競賽小組則認為騎法無問題，無向鞍上人採取任何行動。

事隔逾半年，「榮惑」評分正創新低，今次負磅還比「美活人生」輕兩磅，非常好跑。

問題馬要交代也是老生常談之說，如果周末這場四班1800米，開出這條輕磅馬連贏，馬迷不應感到太意外。

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