姚本輝季初表示蟬聯冠軍機會較微，不過他始終是有料之人，踏入季尾經常有頭馬進賬。

剛周三（8日）姚本輝旗下質新馬「上駿之星」打開勝利之門，今季頭馬數字增至27W。

周末（8日）沙田賽事，姚廐行精兵制，只派四駒上陣，包括第七場「胆大威猛」及第十場「友誼至好」。

姚本輝受訪時說：「『友誼至好』上次首度於泥地1650米上名，我並不太意外，一來此駒狀態好，二來牠來港前曾於全天候賽道贏馬，絕對可以適應。」

「此駒性能廣泛，大部份騎師都喜歡策騎牠，因為跟得鬥得，要留後或跟前些少都無問題，而且易於操控。」

「高班泥地1650米經常出現快步速，對此駒跑法更有利，馬匹現時評分未必有很大上升空間，但忠心兼狀態理想，隨時再交出好成績。」

此外，「胆大威猛」今季只跑過四場，除首戰勝出外，其餘都表現普通。

姚本輝表示此駒早前被獸醫要求休養一段時間，其實本身沒有甚麼問題，不過既然馬會要求，索性跟今季初贏馬前一樣，運往從化操練。

練馬師希望在較佳環境訓練下，馬兒能以更好狀態迎戰。

「胆大威猛」四歲馬質素尚新，仍有進步空間，體力更為優勝，相信會交出好表現。

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