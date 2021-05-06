潘頓（左）剛周三勝出財駿。
剛周三（5日）谷草夜賽，潘頓全晚共策七匹上陣，雖然只勝出一匹「財駿」，但有四駒跑第二，鬥志十足。
周末（8日）沙田賽事，潘頓出足十場，排檔方面，顯然獲得幸運之神眷顧。
這天潘頓十駒，全部排7檔或以內，其中兩匹新勝馬「合金之星」及「合約精神」均排2檔起步。
第二場「合金之星」前仗由潘頓接手，首戰跑第二，上仗人馬繼續合作，終於打開勝利之門，今次檔靚有力添食。
第六場「合約精神」剛戰同樣在潘頓胯下，取得在港首場頭馬，今次人馬再來，可望乘勝追擊。
潘頓周末座騎排檔
場次 馬匹 檔
一 運來福星 6
二 合金之星 2
三 驛驛其達 6
四 功夫茶 6
五 威闖 3
六 合約精神 2
七 超音鼠 2
八 八太子2
九 終身美麗 7
十 超霸神駒 5
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