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騎師排位｜潘頓獲幸運之神眷顧 兩匹新勝馬執晒靚檔

1小時前
潘頓（左）剛周三勝出財駿。

剛周三（5日）谷草夜賽，潘頓全晚共策七匹上陣，雖然只勝出一匹「財駿」，但有四駒跑第二，鬥志十足。

周末（8日）沙田賽事，潘頓出足十場，排檔方面，顯然獲得幸運之神眷顧。

這天潘頓十駒，全部排7檔或以內，其中兩匹新勝馬「合金之星」及「合約精神」均排2檔起步。

第二場「合金之星」前仗由潘頓接手，首戰跑第二，上仗人馬繼續合作，終於打開勝利之門，今次檔靚有力添食。

第六場「合約精神」剛戰同樣在潘頓胯下，取得在港首場頭馬，今次人馬再來，可望乘勝追擊。

潘頓周末座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 運來福星 6

二 合金之星 2

三 驛驛其達 6

四 功夫茶 6

五 威闖 3

六 合約精神 2

七 超音鼠 2

八 八太子2

九 終身美麗 7

十 超霸神駒 5

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