剛周三（5日）九場谷草夜賽順利完成，馬會今日（6日）隨即公佈各駒評分調整。

全晚加分最多是「天火同人」及「財駿」各加8分，韋達馬房「天火同人」現評68分，下仗需要升上三班作賽，至於「財駿」評61分，再出同樣要角逐三班賽。

而「運利多」、「上駿之星」及「艮志騰雲」各加7分，其中「運利多」升至81分，下仗將首次面對二班對手。

「歡欣福星」周三勝後加5分，現評80分，下仗可以留在三班負重，或以輕磅挑戰二班賽。

5.5快活谷夜賽各場頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

魅力星光 48（＋5）

歡欣福星 80（＋5）

天火同人 68（＋8）

富存英雄 46（＋5）

財駿 61（＋8）

勁駒 64（＋5）

運利多 81（＋7）

上駿之星 74（＋7）

艮志騰雲 95（＋7）

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