公司騎師波健士在4月17日星期六沙田日賽，策騎沈集成馬房「美活人生」跑第二，敗給頭馬容天鵬馬房「幸運精選」四分三馬位。

馬會競賽小組事後就波健士於過了1600米處後，在一段不短的途程上策騎方式展開研訊。

最終小組指控波健士違反賽例第99（2）及（6）條，事緣他作為「美活人生」在上述賽事的騎師，未有於整場賽事中採取一切合理而又可容許的措施，確保給予「美活人生」十足爭勝機會，或取得最佳名次。

不過，小組當日在研訊後未有即時宣判，而是另訂日期以聽取波健士答辯後再作裁決。

周六（8日）跑沙田日馬，「美活人生」將回配唯一贏馬拍檔蔡明紹上陣，未嘗不可重開勝門。

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