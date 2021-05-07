高伯新馬房雖然兵源不多，但今季尤其是最近卻交出上佳成績，包括早前憑「福逸」贏出1200米國際一級賽主席短途獎，且於近四次賽事錄得其中三次有馬贏

高伯新曾表示，「福逸」贏一級賽，對他別具意義，因為這是他繼2016年「大印銀紙」（已退役）後，相隔五年再贏G1，這對他與馬房來說，均起到激勵作用。

高伯新又補充，他在港開倉初期，「福」系馬主鄭永安一家人已十分支持他，「福逸」揚威G1，正好報答馬主知遇之恩。

「福逸」贏完G1，目前已提早唞暑，下季再與馬迷見面，而此駒目標是年底香港短途錦標。

不過，其馬主鄭永安今季仍有機會拉頭馬，他的另一匹愛駒「福善」將跑周末（8日）第五場第四班田草1800米。

「福善」出自歐洲一代不敗馬王「范高爾」，本身今仗續由當紅見習生周俊樂操刀，高伯新又有機會造福馬主。

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