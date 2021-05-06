方嘉柏在昨晚（5日）谷夜強陣出擊，豈料僅有「一拍即合」跑入一席季軍，其餘九匹參戰馬全數三甲不入，表現令人失望。

今期（8日）沙田日馬，方嘉柏派出九駒出擊，且看能否替練者一掃頹風。

角逐第五場四班草地1800米的「雙節棍」，今晨（6日）六點半左右，由助手策騎在內圈跑道操練。

廐主在烽火台二樓露台，用望遠鏡睇住馬匹沿途走勢。

睇完之後方嘉柏急急腳走到機坪接馬，並且一路緊隨馬匹返回馬房，一邊行一邊追問助手操練表現，全朝最緊張呢隻馬，今次有心起筷。

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