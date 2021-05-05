初出新馬近期常在四班賽勝出，幸運兒有「嘉應精神」、「龍寶寶」、「齊心同行」等駒。

沙田馬場周末（8日）舉行十場泥草混合賽，蘇保羅馬房「鹿鼎記」服役初出，角逐四班草地1200米。

「鹿鼎記」馬主為拔萃78團體，經理人之一為周邦華。

雖然拔萃78團體以往名下馬成績並不標青，然而周邦華以個人名義所養的賽駒，在初出一役經常爆出大冷門跑入三甲，包括「危險英駿」（已退役）53倍一出即勝，「危險大師」（已退役）99倍跑第二，另外有「狂舞派」73倍跑第三。

「鹿鼎記」父系為Pins，蘇保羅訓練此系賽駒相當有心得，代表作當屬2014至2015馬季和2016至2017馬季的最佳短途馬「友瑩格」。

「鹿鼎記」賽前試五課大閘走勢皆不俗，馬兒已準備就緒，在港首戰有權一鳴驚人。

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