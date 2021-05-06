希斯一直強調以E系列新馬作主打，盼牠們可為馬房提升成績。

果然希廐4月起，憑一眾質態兼備的E系列新血，不斷勝出頭馬，當中包括季內出道未輸過的三歲精英「佳運財」。

星期六（8日）舉行新一次沙田日賽，希廐出七駒半數是E系列生力軍，計有「小玩家」、「健康第一」和「驛驛其達」，各駒表現均令人期待。

三歲「驛驛其達」在希斯心中很有前景，上次服役初出即被熱捧，結果於谷夜1200米輸而不遠。

如今操好再出移師田草，必然有利發揮，有用王牌報名，隨時一擊即中。

大「驛驛其達」一歲的「小玩家」，曾於谷草1200米和田草1000米後追第四輸近，本身由多位洋將跑過，有利本身加快成熟。

今次角逐田草1200米有出賽優先權，幕後已鎖定目標，陣上可望有所成就。

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