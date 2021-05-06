星期六（8日）跑沙田日馬，下周三（12日）夜賽亦於同一地點進行，惟不是慣常的谷中夜馬，而是近六季首次沙田泥草夜賽。

對上一次同類賽事出現於14年10月8日，當晚沙田編賽八場，場次六泥兩草，草地以A加3跑道作賽。

事隔六年半，下周三沙田亦跑六泥兩草混合式夜馬，草地選用全場最窄的C加3賽道，全晚頭場定於7時15分開跑。

當晚兩場草地賽分別跑三班1000米直路及1400米，有別於當年的四班1200米及五班1400米都是低班賽。

然而今次的三班1000米夜馬卻是同程賽事罕有地出現冷場，僅九駒報名全列正選，至於同晚三班1400米也不足額，最終頂多出馬11匹。

反觀同晚餘下所有泥地場次一概正選馬滿額兼有後備馬，當中包括五班1200米有多達15駒名列後備。

騎師方面，薛恩及郭能下周三分別因停賽及停牌缺陣，蔡明紹屆時起停賽兩日。

巫顯東周末最後一天停賽，下周三刑滿復出。

文家良是對上一次沙田泥草夜馬唯一起孖練馬師，餘下六場由六位不同廐主勝出。

文廐下周三有五匹正選馬，近績最好的是「駿皇星」，本身接連兩場在四班泥地短途跑獲亞、冠軍後，仍可出戰同班同程，有力再下一城。

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