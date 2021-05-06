昔日華將一哥梁家俊雖然近年鋒芒不如何澤堯，不過他勝在表現穩打穩紮，而且經常策騎冷門馬匹跑入三甲，為馬迷帶來驚喜。

梁家俊在剛戰（2日）田草日馬憑「勝靈之駒」爆出35倍大冷門贏馬後，季內已累積36場頭馬，距離本身在2017至2018馬季創造的最佳紀錄37Win只差一勝。

沙田馬場周末（8日）舉行泥草混合賽，梁家俊十場賽事皆有座騎，與兩大冠軍級騎師莫雷拉及潘頓睇齊。

其中，第六場「星夢帝國」及第八場「無心睡眠」各擅勝場，有望藉此幫助梁家俊追平甚至超越本身頭馬紀錄。

「星夢帝國」今季不論在何良馬房，抑或現時由葉楚航馬房訓練時，馬兒皆主攻田草1400米，反映幕後認定此駒最佳出路必是此程。

上仗「星夢帝國」相隔逾三個月後復出，在當日上半場不利放頭馬的形勢下仍能跑入亞軍，表現已相當出色。

梁家俊季內夥拍「星夢帝國」角逐同程跑獲亞軍，今次重新接手，力爭替這匹五歲本地拍賣馬打開勝利之門。

另外，「無心睡眠」上仗轉跑泥地一哩表現脫胎換骨，今次再攻同程，贏馬呼聲高唱入雲。

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