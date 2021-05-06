見習騎師暫時只有周俊樂及陳嘉熙，前者於去年5月9日在港出道，後者則於前年3月31日作此舉，兩人當時分別在沙田日賽起孖及無馬贏。

時光飛逝，周俊樂在港策騎出賽，將於周六（8日）滿一周年，屆時會有十場沙田日馬進行。

在此之前，他於剛周三（5日）谷戰大演帽子戲法，累積在港勝出46場頭馬，由周末開始轉為受讓五磅上陣，其這次升格可謂來得非常合時。

年僅21歲的周俊樂當日有五匹座騎，堪稱匹匹皆精，可以預期他屆時將有馬贏，迎接自己升格。

當中，第二場五班田草12000米「陽明冠爵」（韋廐），上仗首戰同班同程力拼僅負屈居亞軍，如今配搭相同，負磅多了四磅影響不大。

適逢韋達及周俊樂剛周三各贏三場，師徒齊齊當旺，「陽明冠爵」可望借勢補出開齋。

「陽明冠爵」同時是周俊樂周末首匹出賽馬，他更有機會真真正正打響升格頭炮。

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