羅富全馬房今季在泥地賽勝出六場頭馬，其中「逍遙自在」贏兩場，而「黃金甲」亦貢獻一場頭馬。

「黃金甲」與「逍遙自在」上仗同場角逐泥地1650米，當晚「黃金甲」是馬房首選，而「逍遙自在」則為第二選擇。

「逍遙自在」不論票數及表現均較「黃金甲」對辦，這夜「逍遙自在」以5.3倍贏馬，「黃金甲」10倍跑第五。

周末（8日）沙田賽事，「黃金甲」與「逍遙自在」再次同場出賽二班泥地一哩，「黃金甲」繼續為馬房首選，「逍遙自在」仍是第二選擇。

羅富全似乎食過翻尋味，在配搭方面，「黃金甲」續配梁家俊，「逍遙自在」則改由何澤堯壓陣。

何澤堯以往曾策「逍遙自在」三次全敗，包括前年遠征韓國跑第四。

今場重獲策騎權， 人馬表現令人期待。

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