苗禮德以往有一招數相當煞食，就是賽前安排馬匹彈泥閘。

不過今季次數明顯減少，到近日終於重現這個鏡頭，繼昨天（5日）「勇寶駒」後，今晨（6日）則輪到五班馬「紅寶金堅」彈泥閘。

八時左右，幾位苗廐手足已整裝待發，乘高爾夫球車前往閘廂位置，而苗禮德就在烽火台內觀看。

未幾「紅寶金堅」由徒弟黃俊開往該處，苗廐員工認真教閘，馬兒出閘順利，練者睇足全程。

「紅寶金堅」至今跑過六場，每場至少輸10馬位以上，今次加強砥礪，評分又跌至新低，且看能否成功反彈。

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