今期賽事安排在周末（8日）舉行，這天沙田十場為八草二泥賽事。

兩場泥地同為1650米，分別安排為第八及第十場。

近三季泥地1650米進行過90場賽事，大熱門曾取24次勝利，比率為27%，數字未見太突出。

留意最近泥地一哩，大勝四個多馬位的「無心睡眠」將再度出賽，若成為大熱門就要小心。

第十場「超霸神駒」今仗回配潘頓主理，以其泥地成績加上騎師之叫座力，成為大熱門的可能性不低，但是否投注單W，就要考慮清楚。

草地方面則採用C跑道作賽，其中要留意的路程為1200米，因為這天首三場都屬同程賽事。

近三季同程跑過61場。大熱門曾取22勝，比率為36%。

留意到這三場比賽相當均勢，那匹成為大熱門，實在是未知之數，大家投注時要隨機應變。

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