巴西籍公司騎師波健士早前被馬會競賽小組，指控在4月17日沙田日馬第四場未有對座騎「美活人生」盡全力策騎。

他於4月26日押後研訊中，面對四大控罪，馬會將擇日聽取其其答辯後再作裁決，而目前他尚未承認任何指控。

言猶在耳，這位四屆森巴冠軍於昨晚（5日）谷中第五場四班1200米，策騎時廐冷門「文武先鋒」（12檔）落敗跑第七，再被小組押後至另訂日期研訊。

「文武先鋒」當時包尾入直路，一直未能望空，波健士把牠約束住以找空位上前，馬兒當時十分搶口，令鞍上人顯得非常狼狽。

臨尾「文武先鋒」竄入中疊位置，當時仍被波健士約束住，當他一鬆韁繩，此駒即以勁勢撲前。

波健士曾以手足催策，惟很快已到終點，「文武先鋒」可以說是未盡發揮。

關於馬會今場賽後報告原文如下：

小組就波健士於轉直路彎時及直路上策騎「文武先鋒」的方式展開研訊。

波健士表示，他獲指示讓排大外檔出閘的「文武先鋒」於早段在馬群之後切入並佔取靠近內欄的位置。

他說，除此之外，他未有獲發進一步的策騎指示。

他說，他讓座騎於早段在馬群之後切入以居馬群後列，座騎於早段及中段走勢暢順。

他說，跑過四百米處時，他讓座騎跟隨「八進」，過了四百米處後，當「八進」移至「發贏喜」外側並將居其外側的「澳華威威」帶出較外疊時，他選擇讓座騎在「八進」內側取位。

他說，他認為若他讓座騎移至「澳華威威」外側，座騎將被帶出大外疊及不必要地多走腳程。

他說，因此他選擇讓座騎推進至「八進」內側，而他於轉直路彎時及直路早段能夠做到。

他說，跑過三百米處時，「八進」持續向外移出，由於「陽明亮亮」向外移出至座騎內側以在「發贏喜」內側推進，他讓座騎移至「發贏喜」外側，並開始在該駒與「八進」之間推進。

他說，當他這樣做時，他認為「發贏喜」與「鋼鐵福陞」之間有空位，遂打算推進至該窄位。

他說，當座騎移至「發贏喜」外側時，「鋼鐵福陞」向內斜跑，令「鋼鐵福陞」與「發贏喜」之間不再有空位。

他說，因此他開始讓座騎移至「鋼鐵福陞」外側以圖佔取該駒與「八進」之間可能出現的空位。

他說，座騎於二百米處走勢凌厲，而由於座騎在「八進」的後蹄內側走勢良佳，他認為不應讓座騎勒避並開始向外移出，因為這會令座騎失地甚多。

他說，座騎留居「鋼鐵福陞」之後，跑過二百米處時開始移至「八進」外側。

他說，然而座騎於此階段仍在居「八進」稍後位置的「澳華威威」的後蹄內側競跑，基於座騎持續走勢強勁，他再次認為若要讓座騎移至「澳華威威」外側，便須勒避座騎，令座騎失地。

他說，因此他選擇讓座騎繼續跟隨「八進」，其後於趨近一百米處時，在「鋼鐵福陞」開始墮退之際，移至「八進」內側。

他說，他讓座騎推進至「八進」內側窄位後，在嘗試望空時進一步向內移入，但座騎未能確切望空，因而未能全力施為。

「文武先鋒」的練馬師霍利時確認他曾指示騎師波健士讓此駒自大外檔出閘後向內切入以取得遮擋，他認為這會令此駒居於馬群後列。

他說，他認為儘管此駒於部份賽事中能佔取較前位置，但若牠自大外檔出閘後受催策佔取前列位置，或會耗力太多並在沒有遮擋下走外疊。

他說，因此他認為讓此駒於早段留力，能讓牠有最佳機會於末段以勁勢衝刺。

他說，他滿意波健士於轉直路彎時及直路早段所作的決定，但認為此駒若於跑過二百米處時移至「澳華威威」外側以望空會較佳。

小組押後此宗研訊至另訂日期舉行以考慮相關證供。

獸醫於賽後立即檢查「文武先鋒」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「文武先鋒」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

另一方面，史卓豐頭場不小心策騎「上校」，被罰5月26日起停賽兩天及30,000元。

蔡明紹第三場不小心策騎「大家開心」，被罰由5月12日開始停賽兩天及50,000元。

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