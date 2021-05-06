近期有不少上仗亞軍馬再出即贏馬補中，包括上次（2日）沙田日賽「超速」（苗廐）、「翡翠鳳凰」（羅廐）、「勇猛神駒」（沈廐），而且當中不乏冷門分子。

今次（8日）沙田日賽，此類近績好之馬仍要追捧。

其中，方嘉柏馬房「大紅蜂」前仗以大熱門身份勝出四班田草1000米，成為方廐今季第四匹初出即贏新馬。

此駒馬主為梁仕天夫婦，同時是馬主十一月團體經理人之一，該團體旗下「大醇威」同樣由方嘉柏訓練。

「大紅蜂」可以初出即勝，反映本身質素不俗，方嘉柏認為此駒的前景樂觀，將來可跑更長途程。

果然此駒上仗被安排增程角逐田草1200米即入Q，周六於第七場再戰此程，應是補中之時。

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