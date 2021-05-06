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馬匹消息｜皇太后盃前冠軍第四度轉廐 體重最低及兩次流鼻血馬退役

23分鐘前
任我行離開摩廐後一落千丈

馬會今午（6日）公佈有一駒轉廐及三駒退役，另今早排位前有一駒退出比賽。

排位前退出周六（8日）沙田日馬的是第八場三班泥地一哩原正選「南莊加寶」，由徐雨石馬房訓練。

馬會公佈這匹七歲馬於今天晨課快操後接受檢查，被發現氣管內有很多血，因而退出上述賽事，沒有後備馬補替，相關場次剩餘12駒上陣。

至於轉換馬房的是「任我行」，這匹去年皇太后盃盟主來港初期由苗廐訓練，之後轉至摩廐。

「任我行」在摩廐結業後，今季轉由希廐訓練，之後再過檔加盟蘇廐。

此駒季內暫七戰零上名，表現可謂一蹶不振，如今再轉投鄭俊偉馬房。

由入得廚房團體持有的「任我行」現評97分，本身來港至今先後受訓於五個不同馬房，如今則成為鄭廐最高評分賽駒。

三匹退役馬分別為「無價寶」（何廐）、「綫路豪傑」（姚廐）及「蟲草無敵」（高廐），後駒是現役體重最低（上次出賽為856磅）馬。

「無價寶」昨夜（5日）久休復出在谷草跑包尾，賽後還第二次流鼻血，依例被強制退役。

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