新一屆皇太后紀念盃日前曲終人散，由沈集成一對馬「勇猛神駒」和「樂益善」鬥至短馬頭分勝負而包辦連贏位，亦堪稱經典。

不過，沈集成從騎年代，不僅沒有贏過皇太后盃，而且連跑也沒有跑過。

有一位華將，曾先後以騎師和練馬師的身份高舉皇太后盃，他便是曾奪冠軍練馬師寶座的葉楚航。

雖然葉楚航曾榮膺冠軍練馬師，但從騎時卻算不上一線騎師，參與大賽的機會並不多，勝出皇太后盃委實難能可貴。

1991年，葉楚航夥拍羅國洲訓練的「美好世界」，在當時跑田草2200米的皇太后盃賽，大勝大摩訓練、馬佳善執韁的「添姿采」和簡炳墀訓練、唐敏生執韁的「猛龍船」四個馬位掄元。

「美好世界」來港之初由吳定強訓練，跑了兩場便轉投羅國洲。

但在角逐皇太后盃之前，雖有告東尼、魯賓遜、馬輝等好手騎過，卻從未入過三甲。

葉楚航為「美好世界」開齋兼捧盃，可說是他騎師生涯的代表作。

13年後的2004年，葉楚航又站到這時已改稱皇太后紀念盃的頒獎台，只是他不復是騎師而是練馬師了

為葉楚航建功的是「實業成功」，此時皇太后紀念盃已改跑2400米，且由在遮打盃之後舉行改為在遮打盃之前舉行。

「實業成功」在韋達胯下，以個半馬位擊敗了由告東尼訓練、高雅志主轡的「大白兔」。

撰文：余伯樂

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