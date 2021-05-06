資深馬主羅德榮與蔡約翰合作多年，已建立相當好之默契。

這位馬主以作風急進聞名，轄下「詠彩繽紛」及「盈彩繽紛」當日均在港初出即勝，至於「駿馬繽紛」及「傑彩繽紛」（俱已退役）均在首季開齋。

羅德榮最新一匹澳洲自購新馬「迎彩繽紛」，順理成章由蔡約翰訓練。

此駒上仗初出配巴度跑谷草1200米，當晚抽12檔起步，形勢惡劣。

巴度被迫將座騎縮後，轉彎前仍在尾二位置，直路從內欄順勢而前，最終跑第七名過終點，本身末段造22秒72，屬全場第二快時間。

莫雷拉以往曾為同主馬「詠彩繽紛」及「傑彩繽紛」建功，所以取得「迎彩繽紛」策騎權，非常合理。

「迎彩繽紛」將於周末（8日）沙田日馬出戰第四班1200米，既然蔡約翰加強配搭兼轉戰田草，似乎今場是目標所在。

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